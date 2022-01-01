За два года в Перми должно быть организовано 13 плоскостных парковок Четыре из них появятся в городе в ближайшие три месяца Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К концу 2024 года в Перми должно появиться 13 плоскостных парковок. Об этом сообщил и.о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрий Мясоедов. В гордуме прошёл круглый стол, посвященный вопросам парковочных пространств.

Чиновник напомнил, что в конце 2022 года запланировано создание первых четырех муниципальных плоскостных парковок: на ул. Ленина и ул. Попова, в районе трамвайного кольца «Разгуляй» и вдоль домов по ул. Революции 22 и 24. А в 2023 и 2024 годах планируется ввести ещё 9 таких объектов.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на перекрёстке улиц Попова и Ленина появится парковка на 51 место (49 платно). Ещё на 44 места (42 платно) парковка разместится в районе кольца «Разгуляй», На парковках по ул. Революции, 22 и 24 будет создано 178 мест для автомобилей, 166 из которых платные.

Как сообщили в пресс-службе думы, на встрече также обсудили размещение парковок на придомовых территориях. Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Власов рассказал, что в рамках программ по благоустройству дворовых территорий в 2021 году сделаны парковки в 83 дворах общим объемом 30 тыс. кв. м, а в 2022 — в 68 дворах общим объемом 37 тыс. кв. м.

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