Елена Синица Обустройство четырёх плоскостных парковок в Перми может обойтись в 17,9 млн рублей Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская администрация объявила конкурс на выполнение работ по обустройству четырёх плоскостных парковок в городе. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 17,9 млн руб. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, две такие парковки появятся в Ленинском районе города и две в Свердловском. Так, на 51 место (49 платно) появится парковка на перекрёстке улиц Попова и Ленина. Ещё на 44 места (42 платно) парковка разместится в районе трамвайного кольца «Разгуляй».





Также парковки разместят вдоль домов по ул. Революции, 22 (102 места, 92 из которых платно) и ул. Революции, 24 (76 мест, из которых 74 платно).





Срок подачи заявок — 12 сентября. Выполнить работы необходимо в течение 30 дней с даты подписания контракта.

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