На митинг против транспортной реформы в Перми пришли около 100 человек Протестующие высказались против повышения тарифов и за снижение штрафа за безбилетный проезд Поделиться Твитнуть

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В Перми в Саду камней 18 сентября состоялся митинг против транспортной реформы. Как сообщили активисты, в акции приняли участие около ста человек. Митингующие высказались против повышения тарифов, потребовали снизить штраф за безбилетный проезд и призвали уйти в отставку авторов реформы.

Напомним, активисты хотели устроить митинг сразу после поднятия цен на проезд в общественном транспорте Перми в феврале 2022 года. Однако акцию не согласовали ввиду коронавирусных ограничений.

Митинг мэрия разрешила провести только в сентябре.





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