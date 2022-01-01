В Перми 18 сентября состоится митинг против транспортной реформы Место проведения пока не определено Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Администрация Перми согласовала заявку инициативной группы горожан на проведение публичного массового мероприятия против транспортной реформы. Оно состоится 18 сентября в 14:00. Об этом активисты сообщили в соцсетях. Они также опубликовали копию ответа из мэрии.

Согласно документу, акция властями разрешается, однако место проведения пока под вопросом. Центральные площадки города, предложенные инициативной группой, городская администрация отклонила ввиду проведения на них «ранее запланированных культурно-массовых мероприятий». Мэрия предложила провести акцию либо в Саду камней у Перми II, либо в сквере Победителей, либо на аллее ул. Крупской.

Напомним, митинг хотели устроить сразу после поднятия цен на проезд в общественном транспорте Перми. Однако акцию не согласовали ввиду коронавирусных ограничений.

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