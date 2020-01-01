Пермякам запретили проводить митинг против роста цен за проезд Власти ссылаются на сложную эпидситуацию Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация губернатора Пермского края отказалась согласовывать проведение 20 февраля в Перми митинга против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Как указано в документе, подписанном Александром Смертиным, отказ связан с осложнением санитарно-эпидемиологической ситуации в крае.

В администрации губернатора «Новому компаньону» также пояснили, что в период резкого роста заболеваемости коронавирусом Роспотребнадзор не рекомендует проведение массовых мероприятий.

Активистам было предложено перенести публичное мероприятие на более поздний срок или «рассмотреть возможность использования иных форм проявления активной гражданской позиции».

По словам общественников, они продолжат подавать заявки на проведение митингов с той же темой. «В ближайшие дни мы планируем подать заявку снова — на 27 марта, на 3 и на 10 апреля», — написала председатель РОО «За права многодетных Пермского края» Людмила Ёлтышева.

Напомним, с 10 января 2022 года стоимость одной поездки в общественном транспорте Перми выросла с 26 до 33 руб.

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