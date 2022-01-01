Олег Антонов Открытие в Перми Восточного кладбища отложено до 2024 года Крематорий, ввиду «социальной важности», постараются ввести в эксплуатацию раньше Поделиться Твитнуть

Людмила Максимова

Строительство в Перми кладбища «Восточное» и крематория должно завершиться к 2024 году. Об этом «Новому компаньону» рассказали в МКУ «Пермблагоустройство». Однако, добавили в ведомстве, учитывая социальную важность крематория, есть планы завершить его строительство в 2023 году.

Ранее сообщалось, что кладбище «Восточное» откроется в конце 2022 года после получения заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы. Она проводится в рамках муниципального контракта с ООО «ВерхнекамПроект», и, согласно документу, подрядчик должен отчитаться о выполнении работ до октября.

Крематорий, как заявлял глава Перми Алексей Дёмкин, должен заработать в начале 2023 года.

На вопрос о причинах переноса сроков ввода в эксплуатацию кладбища в МКУ не ответили, отметив, что 2024 год обозначен в разработанном проекте.

В учреждении добавили, что в настоящий момент ведётся поиск участков для размещения нового кладбища. Есть предложения развития Заозёрского, Заборного и других кладбищ Перми.

Напомним, в июне на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты попросили руководителя пермского Роспотребнадзора Виталия Костарева прокомментировать опасения жителей м/р Новобродовский, Голый Мыс, Южный о том, что кладбище «Восточное» будет загрязнять водные источники.

«Чисто гипотетически, кладбище может навредить водоснабжению. Необходимо понимать, что на сегодня в этом районе оно не централизовано. Как и на родниках, там нет зон санитарной охраны», — рассказал Виталий Костарев, отметив, что заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы по кладбищу пока нет.

Кладбище «Восточное» в Перми (Сылвенский тракт, 15) начали строить в 2006 году, затем строительство приостановили из-за проблем с возведением крематория, возобновили работы в 2021-м. Общая площадь погоста должна составить 51,4 га, под погребение отведут 20,7 га. Кладбище будет рассчитано на 26 тыс. захоронений.

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