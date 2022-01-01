Правительство Пермского края расторгло соглашение с авиакомпанией Red Wings Поделиться Твитнуть

Правительством Пермского края и АО «Международный аэропорт «Пермь» официально расторгнуто соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией Red Wings, которая в сентябре 2021 года была выбрана базовым перевозчиком. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

О том, что краевые власти собираются сменить основного авиаперевозчика, стало известно весной. Причиной называлось невыполнение плана субсидируемых полётов.

Авиакомпания Red Wings резко сократила количество внутрироссийских перевозок, но нарастила пассажиропоток на международных воздушных линиях.

Летом 2022 года краевые власти и АО «Международный аэропорт Пермь» заключили соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией Nordwind.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.