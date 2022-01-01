Елена Синица Краевой следком возбудил уголовное дело из-за получения ожогов пассажирами автобуса В автобусе произошла разгерметизация отопительной системы Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Кудымкарский межрайонный отдел СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело из-за получения ожогов пассажирами автобуса. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу регионального следственного комитета.

По данным следствия, в сентябре в больницу с термическими ожогами обратились женщина и её ребёнок. Как выяснилось, они получили ожоги при поездке в автобусе по маршруту «Кудымкар-Кува». В салоне автобуса произошла разгерметизация отопительной системы, пояснили в следкоме.





Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сейчас проводятся установление всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее сообщалось, что по этому факту прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, качества оказания услуг и осуществления контроля со стороны уполномоченных должностных лиц. Также будет решён вопрос об обращении в суд для взыскания ущерба за моральный вред.

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