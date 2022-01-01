Елена Синица
Краевой следком возбудил уголовное дело из-за получения ожогов пассажирами автобуса
В автобусе произошла разгерметизация отопительной системы
Кудымкарский межрайонный отдел СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело из-за получения ожогов пассажирами автобуса. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу регионального следственного комитета.
Ранее сообщалось, что по этому факту прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, качества оказания услуг и осуществления контроля со стороны уполномоченных должностных лиц. Также будет решён вопрос об обращении в суд для взыскания ущерба за моральный вред.
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