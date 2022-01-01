Елена Синица Кудымкарская прокуратура проверит перевозчика из-за получения пассажирами термических ожогов В салоне автобуса лопнул патрубок системы отопления Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кудымкарская городская прокуратура проверит деятельность одного из местных перевозчиков.

Как выяснилось, во время поездки по маршруту «Кудымкар-Тува» женщина и её пятилетний сын получил термические ожоги. Предварительно сообщается, что в салоне автобуса лопнул патрубок системы отопления. Это и послужило основанием для проверки.





Прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, качества оказания услуг и осуществления контроля со стороны уполномоченных должностных лиц. Так же будет решен вопрос об обращении в суд для взыскания ущерба за моральный вред.

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