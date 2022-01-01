Площадку Пермского мясокомбината хотят застроить домами в 6 — 12 этажей Территория будет осваиваться с помощью механизма КРТ Поделиться Твитнуть

Кировский девелопер «Железно», официально ставший в августе владельцем 11,36 га земли бывшего Пермского мясокомбината на ул. Дзержинского, собирается застроить участок жилыми домами в шесть, восемь, десять и двенадцать этажей. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Изданию стало известно о презентации краевым властям проекта застройки.

В пресс-службе ГК «Железно» рассказали, что компания намерена осваивать площадку мясокомбината с помощью механизма комплексного развития территории (КРТ). Кроме домов, на участке появятся социальные и спортивные объекты, стрит-ритейл, благоустроенные парковые зоны.

Напомним, в апреле 2021 года ГК «Продо» продала недвижимость Пермского мясокомбината кировскому агрохолдингу «Дороничи» за 200 млн руб. В январе 2022 года появилась информация, что участок передадут подконтрольному владельцам «Дороничей» девелоперу «Железное» для строительства жилых домов и социальной инфраструктуры.

«Дороничи» — крупнейший агропромышленный холдинг в Кировской области, который на 68% контролируется бизнесменом Константином Гозманом. С 2019 года в Пермском крае Гозман участвует в уставном капитале сельхозкооператива «Славный», а также является совладельцем кировской группы строительных предприятий «Железное». Кировский девелопер, помимо Кирова, возводит жильё в Ижевске и Ульяновске.





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