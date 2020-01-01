Олеся Максименко На месте Пермского мясокомбината могут появиться жилые дома Застройкой готов заняться агрохолдинг из Кирова Поделиться Поделиться Твитнуть

На месте бывшего Пермского мясокомбината могут быть построены жилые дома и социальная инфраструктура, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, владелец площадки на ул. Дзержинского в Перми — кировский агрохолдинг «Дороничи» — уже ведёт переговоры с правительством Пермского края об использовании территории площадью 17 га.

Напомним, весной прошлого года агрохолдинг приобрёл 100% акций АО «Пермский мясокомбинат» у группы компаний «Продо». Тогда же появилась информация о том, что участок может застроить жильём подконтрольный владельцам «Дороничей» девелопер «Железное».

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