На площадке Пермского мясокомбината может появиться новый жилой комплекс Территорию за 200 млн руб. купил кировский агрохолдинг Поделиться Поделиться Твитнуть

ГК «Продо» продала недвижимость Пермского мясокомбината кировскому агрохолдингу «Дороничи». Недвижимость приобретена примерно за 200 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Как рассказали изданию в «Дороничах», агрохолдинг приобрёл 100% акций АО «Пермский мясокомбинат» у группы компаний «Продо». Кроме этого, в агрохолдинге отметили, что тот сумеет «эффективно распорядиться новым активом». Помимо этого, есть версии, что участок может застроить жильём подконтрольный владельцам «Дороничей» девелопер «Железное».

«Дороничи» — крупнейший агропромышленный холдинг в Кировской области, который на 68% контролируется бизнесменом Константином Гозманом. С 2019 года в Пермском крае Гозман участвует в уставном капитале сельхозкооператива «Славный», а также является совладельцем кировской группы строительных предприятий «Железное». Кировский девелопер, помимо Кирова, возводит жильё в Ижевске и Ульяновске.

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