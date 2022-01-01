В Перми в последний момент отменили снос торгового центра на ул. 2-й Шоссейной Здание должны были снести ещё в начале года Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Снос незаконного торгового центра на ул. 2-й Шоссейной в Перми должен был начаться 15 сентября, но решением Дзержинского райсуда, принятым накануне, демонтаж приостановили. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

Напомним, в ноябре 2021 года Верховный суд России поставил точку в вопросе признания здания самовольной постройкой, отказавшись рассмотреть жалобу предпринимателя Сергея Гришкина на решение нижестоящих судов. Определением ВС РФ торговый центр должен был быть снесён в течение 60 дней после вступления решения в законную силу.

Здание торгового центра на ул. 2-й Шоссейной было построено в начале 2000-х, зарегистрировано в Росреестре в 2011 году. Земельный участок под зданием находится в зоне отвода железной дороги, ОАО «РЖД» арендовало его в 2008 году у Российской Федерации сроком на 49 лет. Основанием для возведения здания стало разрешение на строительство, якобы выданное 25 августа 2009 года гражданину Андрею Козлову.

Разрешение оказалось поддельным. Департамент градостроительства и архитектуры Перми в 2017 году заявил, что этот документ никогда не выдавался. По факту подделки документов было подано заявление в полицию, но из-за истечения срока давности в возбуждении уголовного дела было отказано.

Тем не менее, городские власти добились в суде признания объекта самовольной постройкой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.