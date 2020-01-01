Мария Сыропятова Торговый центр по ул. 2-ой Шоссейной в Перми будет снесён Верховный суд России поставил точку в вопросе о признании здания самовольной постройкой Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Верховный суд России отказался рассмотреть жалобу предпринимателя Сергея Гришкина на решение нижестоящих судов о признании самовольной постройкой торгового центра по ул.2-ой Шоссейной в Перми. Согласно определению Верховного суда России, в течение 60 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу самовольная постройка должна быть снесена.

Здание торгового центра по ул.2-ой Шоссейной было построено в начале 21 века, зарегистрировано в Росреестре в 2011 году. Земельный участок под зданием находится в зоне отвода железной дороги, ОАО «РЖД» арендовало его в 2008 году у Российской Федерации сроком на 49 лет. Основанием для возведения здания стало разрешение на строительство, якобы выданное 25 августа 2009 года гражданину Андрею Козлову.

Разрешение оказалось поддельным. Департамент градостроительства и архитектуры Перми в 2017 году заявил, что этот документ никогда не выдавался. По факту подделки документов было подано заявление в полицию, но из-за истечения срока давности в возбуждении уголовного дела было отказано.

Тем не менее городские власти добились в суде признания объекта самовольной постройкой.

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