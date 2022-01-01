Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Новая драма» отмечает юбилей В программе – премьера, читки пьес и поэтический вечер Поделиться Твитнуть

Театр "Новая драма". Ансамбль спектакля «Мамаша Кураж».

Камерный театр «Новая драма» 10 октября отмечает юбилей — 20-летие. Этой дате театр посвящает все события октября. Об этом рассказала художественный руководитель театра Марина Оленёва на пресс-конференции краевого минкульта, посвящённой началу театрально-концертного сезона.

Уже 30 сентября, а также 1, 2 и 3 октября театр покажет премьеру — спектакль «Путаница» (18+) по пьесе Алексея Макейчика в постановке Дмитрия Огородникова.

Человек на сеансе у психотерапевта очень хочет понять, что происходит, но запутывается ещё сильнее и, таким образом, оказывается в этой путанице уже не один... «…Как в игре детской. Помнишь эту игру? Где все берутся за руки и запутываются. Всё перекручено и запутано… руки, тела, все невпопад стоят. А тот, кто водит, должен весь этот клубок распутать. Это как бы моя задача в нашем случае. Путаница-путаница, распутай нас…»

В главных ролях — Наталья Максимовских и Константин Жижин.

«Девочка Надя, чего тебе надо» (16+) — читка киноповести Геннадия Шпаликова, написанной в 1974 году. Этот сценарий — последняя работа культового «оттепельного» кинодраматурга. По словам Марины Оленёвой, читка сделана со студентами-третьекурсниками её мастерской в Пермском институте культуры, чтобы молодые люди поняли и почувствовали атмосферу лучших лет советского периода в истории.

Главная героиня Надежда Смолина — молодая активистка, депутат, мама, жена, друг. Она не согласна с тем, во что превратилась советская идея устройства общества. Надя принимает решение идти до конца в своей борьбе.

Режиссёр читки — Дмитрий Огородников, событие состоится 8 октября.

Ещё одна читка поставлена Мариной Оленёвой по пьесе Елены Ерпылёвой «Жалкие» (16+). Она будет показана 7 октября.

Музыкально-поэтический вечер «новодрамовцы» назвали «Разговоры о самом простом» (12+), считая, что подобные разговоры — как раз то, что сейчас всем необходимо. Камерное пространство театра как раз подходит для разговоров по душам, и авторы композиции Кристина Заборских и Александр Дешкевич взяли любимые тексты и соединили их в простую историю о самом важном.

Кроме того, в репертуаре октября — лучшие спектакли «Новой драмы» за последние годы: «Пленные духи» (16+), «Рассвет» (18+), «Человек-подушка» (18+) и «Летели качели» (18+).

Поздравить alma mater приедут выпускники «Новой драмы», которые работают в разных городах России, снимаются в сериалах и художественных фильмах.

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