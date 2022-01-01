Футбольный клуб «Амкар Пермь» определился с пабом для болельщиков Поделиться Твитнуть

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ФК «Амкар» выбрал паб в центре Перми, который станет партнёром клуба и местом сбора болельщиков. Таким заведением стал паб «Пан Кружечка» на Комсомольском проспекте. Об этом сообщается в телеграм-канале «Амкара».

О планах открыть в городе фирменный паб футбольный клуб «Амкар Пермь» заявил в августе.

«Мы хотим сделать свой бар в Перми — в красно-чёрных цветах, с дружеской атмосферой, — отмечали тогда в клубе. — В нём наши болельщики будут смотреть матчи команды, а клуб — проводить мероприятия и реализовывать свою продукцию».

В заведении «Пан Кружечка» уже прошла первая трансляция матча с участием «красно-чёрных».

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