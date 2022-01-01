Футбольный клуб «Амкар Пермь» хочет открыть фирменный паб для болельщиков Поделиться Твитнуть

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В футбольном клубе «Амкар Пермь» рассказали о планах открыть в городе фирменный паб. Сообщение появилось на официальной странице клуба ВКонтакте.

«Мы хотим сделать свой бар в Перми — в красно-чёрных цветах и дружеской атмосфере, — говорится в посте. — В нём наши болельщики будут смотреть матчи команды, а клуб — проводить мероприятия и реализовывать свою продукцию. Если вы являетесь владельцем бара или у вас есть такие знакомые, то пишите нам контакты на почту».

Желательно, чтобы бар располагался поблизости от стадиона «Звезда», но, как отметили в клубе, будут рассматриваться все варианты.





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