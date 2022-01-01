Елена Синица Ушедшие бренды не разорвали контракты аренды с пермским ТРЦ В торговом центре «Планета» ни один договор пока не расторгнут Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

Бренды, объявившие о приостановке деятельности, не разорвали контракты об аренде помещений у ТРЦ «Планета». Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе торгового центра.

«Мы наблюдаем большой интерес к ТРЦ «Планета» со стороны российских и международных, в первую очередь турецких брендов. В то же время те бренды, которые ранее приняли решение приостановить работу, продолжают оплачивать аренду помещений в ТРЦ «Планета», ни один договор на данный момент не расторгнут», — приводит слова исполнительного директора ТРЦ Евгения Каштанова пресс-служба.





Напомним, что в ТРЦ «Планета» из объявивших о приостановке деятельности работали такие бренды как Zara, Zara Home, Oysho, re:Store, Uniclo, Adidas, Puma, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius.





Ранее сообщалось, что администрация ТРК «Семья» расторгла договоры аренды с Zara Home и Pull&Bear.









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