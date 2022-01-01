Администрация ТРК «Семья» расторгла договоры аренды с Zara Home и Pull&Bear Другие компании холдинга Inditeх договорные обязательства пока не прекращают Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководство торгово-развлекательного комплекса «Семья» (Пермь, ул. Революции, 13) расторгло договоры аренды торговых площадей с брендами Zara Home и Pull&Bear. Об этом изданию «Коммерсант-Прикамье» сообщила руководитель направления недвижимости и девелоперских проектов УК «ЭКС» Елена Жданова.

Она отметила, что договор с Pull&Bear администрация «Семьи» расторгла в одностороннем порядке, а договор аренды с Zara Home расторгли по инициативе бренда в связи с закрытием его магазинов в России.

Другие компании холдинга Inditeх договорные обязательства пока не прекращают.





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