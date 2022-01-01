Администрация ТРК «Семья» расторгла договоры аренды с Zara Home и Pull&Bear

Другие компании холдинга Inditeх договорные обязательства пока не прекращают

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Семья

  Константин Долгановский

Руководство торгово-развлекательного комплекса «Семья» (Пермь, ул. Революции, 13)  расторгло договоры аренды торговых площадей с брендами Zara Home и Pull&Bear. Об этом  изданию «Коммерсант-Прикамье» сообщила руководитель направления недвижимости и девелоперских проектов УК «ЭКС» Елена Жданова. 

Она отметила, что договор с Pull&Bear администрация «Семьи» расторгла в одностороннем порядке, а договор аренды с Zara Home расторгли по инициативе бренда в связи с закрытием его магазинов в России. 

Другие компании холдинга Inditeх договорные обязательства пока не прекращают. 


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