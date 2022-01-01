Мэрия Перми собирается передать в краевую собственность один из «холмов» на Эспланаде Там может появиться туристско-информационный центр Поделиться Твитнуть

На рассмотрение депутатов Пермской городской думы мэром Алексеем Дёмкиным внесён проект о безвозмездной передаче в краевую собственность одного из «холмов» на Эспланаде (кадастровый номер 59:01:4410068:140, площадь — 311 кв. м) и земельного участка под ним. При этом в документе указано, что строительство объекта не завершено. В этом «холме» власти ранее собирались разместить туристско-информационный центр.

Напомним, всего в 68 квартале Эспланады сооружено четыре «холма». Два из них были построены к январю 2020 года. Но из-за проблем с документацией мэрии Перми долго не удавалось завершить отделку. В конце 2021 года было выдано положительное заключение на ввод этих «холмов» в эксплуатацию. В августе оба этих «холма» на 1 год и 11 месяцев были сданы в аренду предпринимателю Михаилу Чукичёву. Там разместятся кафе.





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