Владимир Митин Определён победитель аукциона на аренду кафе-холмов на Эспланаде Мэрии Перми удалось разыграть помещения только через два с половиной года после постройки Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Победителем аукциона на оба кафе-холма на Эспланаде объявлен предприниматель Михаил Чукичёв. Протокол об этом выложен на муниципальной торговой площадке. Аукцион по обоим лотам был признан не состоявшимся, поскольку была подана только одна заявка (от победителя). По этой причине комиссия сдала помещения в аренду по минимально возможной начальной стоимости торгов.

Стоимость годовой аренды одного помещения составит 1,717 млн руб. без НДС, второго — 1,731 млн руб. без НДС. Срок аренды — 1 год и 11 месяцев.

Среди условий аренды указана возможность размещения на прилегающей территории летнего кафе. Также арендатор должен предложить в меню минимум пять блюд коми-пермяцкой кухни. В самом кафе и на прилегающей территории запрещено проведение банкетов или других массовых мероприятий. Сотрудники заведения должны носить фирменную одежду.

К каждому из кафе прилагается перечень имущества в 64 единицы, которое планируют сдавать в аренду вместе с помещением. Среди них барные стойки, столы, стулья, мойки, холодильное оборудование и т.д.

Напомним, кафе-холмы были построены к январю 2020 года. Но из-за проблем с документацией администрации Перми долго не удавалось завершить отделку. В конце 2021 года было выдано положительное заключение на ввод кафе-холмов в эксплуатацию.

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