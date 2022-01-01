Елена Синица В ночь на 14 сентября в Пермском крае возможны заморозки Температура воздуха может снизиться до -3 градусов Поделиться Твитнуть

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По данным Пермского ЦГМС, в ночные часы 14 сентября на территории региона возможны заморозки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Так, в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки от -1 до -3 градусов, говорят в ведомстве. В связи с этим возрастает вероятность техногенных пожаров из-за нарушений правил эксплуатации электробытовых приборов, правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, правил пожарной безопасности.





Ранее сообщалось , что в течение наступившей недели температура воздуха в Пермском крае будет расти каждый день и достигнет максимума к субботе.

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