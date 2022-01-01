На этой неделе в Пермском крае потеплеет до +21 градуса Температура воздуха будет расти постепенно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение наступившей недели температура воздуха в Пермском крае будет расти каждый день и достигнет максимума к субботе. При этом количество осадков ожидается небольшим. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов проекта «Метеоролог и я».

В понедельник и вторник в дневные часы воздух будет прогреваться до +10…+15°, ночью ещё будет холодно: +1…+6°, возможны заморозки до -2°.

В среду уже потеплеет до +17°. Местами пройдёт небольшой дождь.

В четверг при густой облачности ожидается до +14…+19°. В пятницу, 16 сентября, в южной части края столбики термометров могут достигнуть отметки +20°.

В выходные в Прикамье сохранится тёплая погода около +16…+21°. В воскресенье по северу начнётся похолодание.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.