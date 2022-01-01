В Пермском крае заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 36,5% Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С 5 по 11 сентября в Пермском крае зарегистрирован 22 901 случай ОРВИ. Это на 36,5% выше показателя прошлой недели. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всплеск заболеваемости в ведомстве связали с формированием новых коллективов.

Наибольший удельный вес заболевших приходится на группу «взрослые» — 54,9%.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ пока циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

Напомним, с 29 августа по 4 сентября в Пермском крае зарегистрировано 16 772 случая ОРВИ. Это на 23,2% выше показателя предыдущей недели.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.