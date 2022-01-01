Елена Синица В Пермском крае начался подъём заболевания ОРВИ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 29 августа по 4 сентября в Пермском крае зарегистрировано 16 772 случая ОРВИ. Это на 23,2% выше показателя прошлой недели. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что превышение эпидпорога зафиксировано среди взрослых и детей до шести лет. Наибольший удельный вес заболевших приходится на группу «взрослые» — 64%.





Среди больных ОРВИ преимущественно циркулируют возбудители — негриппозной этиологии, парагрипп, риновирусы, аденовирусы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.