Елена Синица «Велобайк» ведёт переговоры с акционерами по открытию проката в Перми Решение станет известно весной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Велобайк» ведёт переговоры с акционерами по открытию проката в Перми. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе компании.

«На настоящий момент не принято решение об открытии велопроката «Велобайк» в Перми, ведутся переговоры с акционерами, прежде всего с банком «ВТБ», — привели слова гендиректора АО «СитиБайк» Дмитрия Грецкого в пресс-службе.





В компании также уточнили, что, так как велопрокат является сезонным проектом, решение данного вопроса станет известно весной 2023 года.





Ранее сообщалось, что велосипедами пермского производителя «Форвард» могут заменить французские в федеральном велопрокате «Велобайк».

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