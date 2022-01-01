Елена Синица
В федеральном велопрокате французские велосипеды могут заменить на пермские
Речь идет о прокате «Велобайк»
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Велосипедами пермского производителя «Форвард» могут заменить французские в федеральном велопрокате «Велобайк». Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
«Сейчас ВТБ ищет замену французским велосипедам для своего проекта «Велобайк». Рассматривают пермского производителя велосипедов «Форвард» для размещения крупного заказа», — написал Махонин.
Ранее губернатор сообщал, что прокат велосипедов «Велобайк» может появиться и в Перми. Банк ВТБ занимается велопрокатом в Москве с 2013 года. Проект реализуется совместно с московским департаментом транспорта.
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