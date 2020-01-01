Елена Синица В Перми может появиться велопрокат от банка ВТБ Сейчас этот велопрокат работает в Москве Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми может появиться прокат велосипедов «Велобайк» от банка ВТБ. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира на «Авторадио Пермь» 23 июня.

«Несмотря на наши непростые климатические условия, всё-таки за велосипедами есть будущее. Мы будем стараться развивать и увеличивать возможности пользоваться велосипедами. На прошлой неделе у меня была встреча с руководством банка ВТБ, — говорит Дмитрий Махонин.— Он как раз-таки организатор велопроката в Москве. Мы договорились, что в Перми этот же проект будет реализован. Но ключевая задача, которую я ставлю, чтобы в рамках строительства новых и реконструкции старых дорог, уделялось велосипедному транспорту всё больше и больше внимания».













Банк ВТБ занимается велопрокатом в Москве с 2013 года. Проект реализуется совместно с московским департаментом транспорта.

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