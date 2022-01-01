Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская оперная труппа продолжает пополняться Идут переговоры о сотрудничестве с Вероникой Джиоевой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Продолжается пополнение оперной труппы Пермского театра оперы и балета. Как сообщил директор театра Довлет Анзароков, театр испытывает острую потребность в творческих кадрах для всех коллективов: оперной и балетной труппы, оркестра и хора. По словам директора, поскольку спектаклей в афише становится всё больше, необходимо достичь «оперативной глубины» коллектива, чтобы на каждую позицию в репертуарных спектаклях было хотя бы по два штатных исполнителя.

Ранее мы сообщали , что в театр пришли певцы Карлен Манукян (тенор) и Рауф Тимергазин (баритон), а также дирижёр Хетаг Тедеев. Ещё раньше были взяты два сопрано из Донецка — Элона Коржевич и Дарья Терещенко. Сейчас к ним добавился бас Алексей Кулагин, выпускник Молодёжной программы Большого театра, лауреат международных конкурсов, выступающий за рубежом, в том числе на больших музыкальных фестивалях.

сourtesy of Tbilisi Opera and Ballet State Theatre





Как стало известно «Новому компаньону», достигнута принципиальная договорённость о постоянном сотрудничестве с сопрано Вероникой Джиоевой — мировой оперной звездой, которая пела заглавную партию в пермской постановке «Нормы» Беллини. Сейчас идёт «утряска деталей» договора.

Андрей Чунтомов

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