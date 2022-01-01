Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермская опера пополняет творческие кадры
В коллектив театра пришли два певца и дирижёр
В начале нового сезона в оперную труппу Пермского театра оперы и балета пришли два молодых певца – выпускники молодёжной программы Большого театра.
Баритон Рауф Тимергазин родом из Оренбурга, проходил
стажировку в Парижской национальной опере. До 2021 года работал в труппе
Большого театра.
Тенор Карлен Манукян, лауреат международных конкурсов,
родился в Екатеринбурге, где и работал до недавнего времени в УралОпере.
Дирижёрский цех пополнит 26-летний Хетаг Тедеев из Южной
Осетии, который будет работать в должности ассистента главного дирижёра Миграна
Агаджаняна.
По словам директора театра Довлета Анзарокова, в ближайшее
время появится информация ещё о нескольких новых солистах.
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