Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская опера пополняет творческие кадры В коллектив театра пришли два певца и дирижёр Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В начале нового сезона в оперную труппу Пермского театра оперы и балета пришли два молодых певца – выпускники молодёжной программы Большого театра.

Баритон Рауф Тимергазин родом из Оренбурга, проходил стажировку в Парижской национальной опере. До 2021 года работал в труппе Большого театра.

Тенор Карлен Манукян, лауреат международных конкурсов, родился в Екатеринбурге, где и работал до недавнего времени в УралОпере.

Дирижёрский цех пополнит 26-летний Хетаг Тедеев из Южной Осетии, который будет работать в должности ассистента главного дирижёра Миграна Агаджаняна.

По словам директора театра Довлета Анзарокова, в ближайшее время появится информация ещё о нескольких новых солистах.

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