«Единая Россия» набрала 87,5% мандатов в окружных думах Пермского края На местных выборах у партии впервые такие высокие результаты Поделиться Твитнуть

Партия «Единая Россия», по предварительным данным, уверенно победила на выборах 9 — 11 сентября в думы Кудымкарского, Губахинского, Пермского и Лысьвенского городских и муниципальных округов и довыборах в думы Краснокамска, Добрянки, Березников, Кизела, Косы, Красновишерска, Чернушки и Чусового.

Всего распределено 104 мандата. По данным источника «Нового компаньона», единороссы получили 91 мандат (87,5%). На местных выборах у партии впервые такие высокие результаты. «Справедливая Россия» получила шесть мандатов (5,7%), ЛДПР — два (1,9%), КПРФ — один (0,9%), самовыдвиженцы — четыре (3,8%). Явка на выборы составила 21%, добавил источник.

Как сообщили в крайизбиркоме, оглашение официальных итогов голосования состоится сегодня в 12:00 на заседании Штаба общественного наблюдения за ходом голосования в Пермском крае.





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