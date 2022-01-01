В Пермском крае началось голосование на муниципальных выборах Оно продлится три дня Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Прикамье 9, 10 и 11 сентября пройдёт голосование на выборах в органы местного самоуправления. Все три дня на территории региона будут работать 230 участковых избирательных комиссий, в которых каждый день можно проголосовать с 08:00 до 20:00.

В общей сложности избиратели выберут 104 депутатов. Это полные составы Лысьвенской городской думы, дум Губахинского, Кудымкарского, Пермского муниципальных округов; также в эти дни пройдут довыборы в думы Краснокамска, Добрянки, Березников, Кизела, Косы, Красновишерска, Чернушки и Чусового.

Обеспечивают избирательный процесс порядка 2 тыс. членов комиссий.

На избирательные участки направлено 588 наблюдателей от кандидатов, политических партий и Общественной палаты Пермского края. Они будут присутствовать на всех процедурах проведения голосования.

Как напомнили в крайизбиркоме, все участки в Прикамье оснащены системами видеорегистрации, которые ведут запись круглосуточно. В зоне их фиксации находятся сейфы с сейф-пакетами, в которых хранятся проголосованные бюллетени.

Сообщается также, что желающие, имея уважительную причину, могут проголосовать «на дому». Для этого достаточно позвонить в свою участковую комиссию и оговорить удобное время для голосования. Просьбу о желании проголосовать на дому можно передать и через волонтёров, соседей или знакомых.

Для подсчёта голосов в Пермском муниципальном округе будут применяться КОИБы. Комплексами обработки избирательных бюллетеней оснащены 53 избирательных участка.

Членам избиркомов рекомендовано обеспечить на участках соблюдение требований санитарной безопасности в части применения защитных экранов, масок и средств дезинфекции.

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