За сутки в Пермском крае заболели коронавирусом 1295 человек Один местный житель скончался Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за минувший день коронавирусом заразились 1295 человек. Были госпитализированы 64 местных жителя, выздоровел 1001, один человек скончался.

С начала пандемии в Прикамье COVID-19 заболели 403 316 человек, 8884 скончались.

Ранее сообщалось, что в Перми медучреждения снова стали перепрофилировать под лечение COVID-19.

«Летом мы госпитализировали пациентов только в инфекционные стационары. Сейчас, из-за необходимости увеличения числа ковидных коек, мы вновь вынуждены приступить к перепрофилированию отделений», — сказала министр здравоохранения края Крутень.

На данный момент дополнительные ковидные койки развернули в больнице в Орджоникидзевском районе Перми и частично в первой медсанчасти в Свердловском районе.





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