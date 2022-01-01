Елена Синица Пермские больницы снова стали перепрофилировать под COVID-19 Пока дополнительные койки развернули в двух медучреждениях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми медучреждения снова стали перепрофилировать под лечение COVID-19. Об этом во время брифинга на площадке «Комсомольской правды» сообщила министр здравоохранения края Анастасия Крутень.

«Летом мы госпитализировали пациентов только в инфекционные стационары. Сейчас из-за необходимости увеличения числа ковидных коек, мы вновь вынуждены приступить к перепрофилированию отделений», — сказала Крутень.





На данный момент дополнительные ковидные койки развернули в больнице в Орджоникидзевском районе Перми и частично в первой медсанчасти в Свердловском районе.

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