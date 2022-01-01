Синоптики пообещали значительное потепление в Пермском крае с 15 сентября Дневная температура может достичь отметки +20 градусов Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Прохладная погода в Пермском крае сохранится до 14 сентября. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

При этом 13 и 14 сентября вероятны туманы и заморозки в южной части края.

Начиная с четверга, 15 сентября, в регион начнёт поступать тёплый воздух их Казахстана. В связи с этим дневная температура воздуха по южной части региона может приблизиться к отметке +20 градусов.

Ранее синоптики прогнозировали кратковременное повышение температуры воздуха в Пермском крае с 14 по 17 сентября.

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