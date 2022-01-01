На следующей неделе в Пермском крае ожидается потепление до +19 градусов Однако «бабье лето» будет недолгим Поделиться Твитнуть

Сквер на площади Дружбы

В Пермском крае в середине сентября синоптики пообещали потепление до +15... +19 градусов. Об этом сообщает «Рифей».

Однако традиционное «бабье лето» будет недолгим, повышение температуры прогнозируется с 14 по 17 сентября.

До этого времени в регионе сохранится прохладная и пасмурная погода с дождями в северных и центральных районах. Температура воздуха в Перми не превысит +12°.

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