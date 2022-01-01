В Пермском крае явка избирателей по итогам двух дней голосования составила 12,98% Сегодня заключительный день муниципальных выборов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые два дня, 9 и 10 сентября, на муниципальных выборах в Пермском крае проголосовали 31557 человек. Это 12,98% от числа избирателей, сообщили в краевом избиркоме.

На выборах думы Кудымкарского муниципального округа явка составила 20,63%, думы Губахинского МО - 14,72%, думы Пермского МО - 11,9%, думы Лысьвенского городского округа - 8,62%.

На довыборах по явке лидирует Косинский МО (15,3%), самая низкая явка среди территорий, проводящих довыборы, - в Чусовом (8,54%).

В воскресенье, 11 сентября, проводится третий день голосования. Все участковые избирательные комиссии, проводящие выборы, открыты в 8:00 и работают в штатном режиме. Избирательные участки будут работать до 20:00. До 14:00 желающие по уважительной причине проголосовать на дому – могут оставить заявку в УИК лично или при помощи третьих лиц.

Работает «Горячая линия» Избирательной комиссии и Общественного штаба по наблюдению за голосованием. Сообщения принимаются до завершения подсчёта голосов по номеру +7 (902) 795-23-03. Звонок бесплатный.

Напомним, в общей сложности избиратели выберут 104 депутата. Это полные составы Лысьвенской городской думы, дум Губахинского, Кудымкарского, Пермского муниципальных округов; также в эти дни пройдут довыборы в думы Краснокамска, Добрянки, Березников, Кизела, Косы, Красновишерска, Чернушки и Чусового.

Обеспечивают избирательный процесс порядка 2 тыс. членов комиссий.

На избирательные участки направлено 588 наблюдателей от кандидатов, политических партий и Общественной палаты Пермского края.

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