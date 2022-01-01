Елена Синица
В Прикамье в пруду утонул житель
Происшествие случилось в деревне Няшино Пермского района
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В деревне Няшино Пермского муниципального района утонул житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Происшествие случилось днем 9 сентября. К месту происшествия направили шесть человек личного состава и две единицы техники.
«К сожалению, имеется погибший», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на пожаре в Перми спасли двух человек.
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