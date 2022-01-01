Елена Синица

В Прикамье в пруду утонул житель

Происшествие случилось в деревне Няшино Пермского района

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пруд

  Константин Долгановский

В деревне Няшино Пермского муниципального района утонул житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Происшествие случилось днем 9 сентября. К месту происшествия направили шесть человек личного состава и две единицы техники.

«К сожалению, имеется погибший», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на пожаре в Перми спасли двух человек.

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