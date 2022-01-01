Елена Синица В Прикамье в пруду утонул житель Происшествие случилось в деревне Няшино Пермского района Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В деревне Няшино Пермского муниципального района утонул житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Происшествие случилось днем 9 сентября. К месту происшествия направили шесть человек личного состава и две единицы техники.





«К сожалению, имеется погибший», — добавили в ведомстве.





Ранее сообщалось , что на пожаре в Перми спасли двух человек.

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