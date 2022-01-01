На пожаре в Перми спасены два человека Горел многоквартирный дом на ул. Ушакова Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми сегодня в три часа ночи произошёл пожар в квартире жилого дома на ул. Адмирала Ушакова, 7, — сообщает ВЕТТА.

Первым пожарно-спасательным подразделением МЧС, прибывшим к месту пожара, было установлено, что в квартире на первом этаже горят домашние вещи и мебель на площади 9 кв. м.

Из горящей квартиры были спасены мужчина и женщина.

Пожар был полностью потушен в 3:49. В результате ЧП погибших и пострадавших нет.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства и причину пожара.

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