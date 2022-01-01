Елена Синица Комиссия по ПЗЗ поддержала увеличение этажности жилого комплекса по ул. Советской, 16 Высотность дома увеличится до девяти этажей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) поддержала проект увеличения этажности жилого комплекса по ул. Советской, 16 в Перми.

В комиссию обратились застройщики ООО «СЗ «Альфа-групп» и ООО «Париж». Компании попросили установить подзону территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) в отношении двух земельных участков. При этом один из участков перешёл от застройщика «Альфа-групп» к компании «Париж», а ещё один, третий земельный участок, исключён из проекта.





Согласно изменениям, высотность здания увеличится до девяти этажей, плотность застройки остаётся прежней. Изменения необходимы для увеличения придомовой территории. Комиссия по ПЗЗ поддержала проект и направила его на утверждение в региональное правительство.





В июле застройщик обращался в комиссию с просьбой увеличить этажность с четырёх до шести этажей.

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