Мария Сыропятова Вопрос об увеличении этажности жилого комплекса по ул. Советской, 16 в центре Перми отложен Причина — обращение собственника одного из земельных участков Поделиться Твитнуть

эскиз многоэтажного здания по ул.Советской, 16 / фото: ГК "Альфа"

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки отложила вопрос об увеличении этажности с 6 до 9 этажей для трёх земельных участков, отведённых под строительство жилого комплекса по ул. Советской, 16 в Перми. В комиссию поступило обращение территориального управления Росимущества по Пермскому краю (один из земельных участков находится в федеральной собственности).

Несмотря на выигранный аукцион, договор с компанией-застройщиком ООО «СЗ «Альфа-групп» пока не заключён. Причина — судебный процесс.

«Предлагаю отложить вопрос и с учётом мнения Росимущества рассмотреть его на следующем заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», — сказала министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова.

Напомним, администрация Перми выдала компании-застройщику разрешение на строительство здания с переменной этажностью в 4-8 этажей ещё до завершения смены зонирования и рассмотрения эскизов на краевом градостроительном совете.

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