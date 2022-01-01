Мария Сыропятова Компания-застройщик получила разрешение на строительство дома на ул.Советской в Перми Документ выдан до завершения процедур по изменению ограничения на этажность на земельном участке Поделиться Твитнуть

эскиз многоэтажного здания по ул.Советской, 16 / фото: ГК "Альфа"

Компания-застройщик ООО СЗ «Альфа-групп» получила разрешение на строительство многоквартирного дома до завершения процедур по изменению ограничения на этажность на земельном участке по ул.Советской, 16. Согласно реестру на сайте краевого минимущества, разрешительная документация была получена 1 июня 2022 года, а процедуры по изменению этажности на участках для строительства ещё не завершены.

На градостроительном совете проект был представлен 9 июня также уже после выдачи разрешения на строительства дома.

Напомним, что в Перми пока только предлагается изменить ограничения с 6 на 9 этажей на трёх земельных участках для строительство многоквартирного дома по ул.Советской, 16.

По эскизному проекту на данной территории планируется построить здание с переменной этажность в 4-8 этажей. Со стороны ул. Советской фасад выполнят в четыре этажа, а восьмиэтажная секция будет возведена в глубине квартала, ближе к набережной Камы.

Территория застройки находится в историческом центре Перми, в достопримечательном месте «Губернский центр».

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