Мария Сыропятова В Перми планируют изменить зонирование для строительства многоэтажки на ул. Советской Восьмиэтажную секцию собираются возвести в глубине квартала Поделиться Твитнуть

эскиз многоэтажного здания по ул.Советской, 16 / фото: ГК "Альфа"

В Перми предлагают изменить ограничение этажности с 6 до 9 этажей на трёх земельных участков для строительства многоэтажного здания по ул.Советской, 16. Согласно документации о назначении публичных слушаний, для этой территории уже установлено зонирование Ц-1 с плотностью застройки 3,73. Публичные слушания состоятся 6 июля.

По эскизному проекту на данной территории планируется построить здание с переменной этажность в 4-8 этажей. Количество квартир — 119 квартир с 184 машиноместами на двухуровневой подземной парковке. Двор предполагается сделать закрытым для автомобилей за исключением машин экстренных служб. Застройщик проекта ГК «Альфа».

Со стороны ул. Советской фасад будет выполнен в четыре этажа, а восьмиэтажная секция будет возведена в глубине квартала, ближе к набережной Камы.

Территория застройки находится в историческом центре Перми, в достопримечательном месте «Губернский центр».

Напомним, что участок по ул. Советской, 16 неоднократно планировали застроить. Однако повышение этажности неоднократно отклонялось комиссией по подготовке правил землепользования и застройки.

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