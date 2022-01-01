Пермский край посетит министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов Будет обсуждаться проблема изливов шахтных вод в Кизеловском угольном бассейне Поделиться Твитнуть

Александр Козлов / фото: mnr.gov.ru

В ближайшее время Пермский край посетит министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Договорённость о визите достигнута в ходе работы Восточного экономического форума.

Цель приезда министра в край — на месте обсудить проблему изливов шахтных вод в Кизеловском угольном бассейне.

Также в ходе встречи с главой минприроды глава Прикамья заручился поддержкой федерального центра в борьбе с уссурийским полиграфом — жуком-вредителем, который распространился в лесах Пермского края.

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