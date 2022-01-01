Из-за уссурийского полиграфа в Прикамье могут ввести режим ЧС В регионе обнаружены очаги леса, поражённые карантинным вредителем Поделиться Твитнуть

уссурийский полиграф / фото: moyaokruga.ru

В Прикамье прорабатывается вопрос о возможности введения чрезвычайной ситуации по уссурийскому полиграфу. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С начала июля в регионе начали фиксироваться факты повреждения лесных насаждений не типичным для Прикамья карантинным вредителем – уссурийским полиграфом, естественным ареалом распространения которого является Дальний Восток, Северный Китай и Корея.

Вредитель повреждает сибирские пихты, в результате в стволовой части возникают многочисленные смоляные натеки, окраска хвои изменяется на красный цвет, и деревья погибают.

Сейчас на территории Пермского и Добрянского округов зафиксировано два очага уссурийского полиграфа на общей площади 3,8 га. В целях предотвращения его распространения установлены карантинные фитосанитарные зоны на площади 1,7 тыс. га, об этом сообщили в минприроды.

Основным способом выявления вредителя является тщательный визуальный осмотр лесных насаждений, а самой эффективной защитной мерой — проведение санитарных рубок.





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