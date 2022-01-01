Елена Синица На ул. Свиязева в Перми снесут баню, парковку и мини-рынок Самовольные постройки препятствуют строительству нового детского центра Поделиться Твитнуть

АО «Пермглавснаб» планирует построить детский развлекательный центр в микрорайоне Нагорный. Для этого в октябре на территории по ул. Архитектора Свиязева, 19а в октябре начнётся снос незаконных построек. Об этом на заседании комиссии по землепользованию и застройке (ПЗЗ) сообщила представитель организации Вера Зубова.

По её словам, сейчас на этой территории находится самовольная постройка — действующая баня. Она отметила, что имеется судебное решение о сносе объекта, но оно не исполнено до сих пор. Кроме этого, вблизи образовалась стихийная парковка и нефункционирующий бывший мини-рынок, добавила Зубова.





«С 1 октября мы должны приступить к сносу всего, что там стихийно расположено с нарушением законодательства, и начать реализацию этого проекта. Сейчас мы находимся на стадии инженерных изысканий, чтобы можно было разработать проект планировки территории», — сказала Зубова.





На этой территории АО «Пермглавснаб» планирует построить детский развлекательный центр. Планируется, что центр расположится в двухэтажном здании площадью почти 4 тыс. кв. м. Инициатор инвестпроекта также сообщил, что в центре установят инновационное игровое оборудование.





Планируется завершить строительство детского развлекательного центра в 2025 году. Ранее проекту присвоили статус приоритетного.





Курирует проект региональное Агентство инвестиционного развития, которое и направило в комиссию ПЗЗ предложение об установке на участке по ул. Свиязева, 19а зону оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5). Члены комиссии поддержали предложение, теперь проект будет направлен на утверждение в правительство региона.

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