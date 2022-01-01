Окончены поиски пропавшей неделю назад 47-летней жительницы Перми Поделиться Твитнуть

В Перми окончены поиски пропавшей 1 сентября жительницы Кировского района. В этот день она ушла из дома на работу и перестала выходить на связь. Сначала родственники обратились в полицию, а 6 сентября к поискам подключились волонтёры. Они распространили в соцсетях ориентировки.

В среду, 7 сентября, поисковые отряды по тем же каналам известили о том, что женщина нашлась, она жива, подробности не сообщаются.

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