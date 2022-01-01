В Перми развёрнуты поиски пропавшей шесть дней назад женщины Поисковые отряды опубликовали в соцсетях ориентировки Поделиться Твитнуть

К розыску пропавшей 47-летней пермячки Натальи Нагибиной подключились волонтёры. Сегодня в соцсетях были опубликованы ориентировки по розыску женщины.

Известно, что пермячка 1 сентября вышла из дома в Кировском районе и направилась на работу. С тех пор о её местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей: невысокого роста (150 см), худощавого телосложения, русые волосы. Она была одета в зелёную куртку, синие джинсы, белые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят сообщать в правоохранительные органы.

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