В Перми развёрнуты поиски пропавшей шесть дней назад женщины
Поисковые отряды опубликовали в соцсетях ориентировки
К розыску пропавшей 47-летней пермячки Натальи Нагибиной подключились волонтёры. Сегодня в соцсетях были опубликованы ориентировки по розыску женщины.
Известно, что пермячка 1 сентября вышла из дома в Кировском районе и направилась на работу. С тех пор о её местонахождении ничего не известно.
Приметы пропавшей: невысокого роста (150 см), худощавого телосложения, русые волосы. Она была одета в зелёную куртку, синие джинсы, белые кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят сообщать в правоохранительные органы.
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