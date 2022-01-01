Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Антон Клепиков больше не занимается подготовкой к юбилею Перми Новое место работы бывший зампред краевого правительства не называет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Антон Клепиков, бывший зампред краевого правительства, покинул пост руководителя проектного офиса «Пермь-300». Его последний рабочий день в этой должности был в пятницу, 2 сентября.

По информации «Коммерсанта-Прикамье», проектный офис как административная единица при краевой администрации больше не будет заниматься подготовкой юбилея.

Событие ожидаемое: ранее Клепиков не вошёл в состав оргкомитета по подготовке празднования юбилея Перми. В настоящее время основными фигурами в процессе подготовки «Перми-300» являются заместитель председателя оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина (председатель оргкомитета — губернатор Прикамья Дмитрий Махонин) и руководитель событийной линейки Мария Кубланова.

В разговоре с «Новым компаньоном» Антон Клепиков не стал раскрывать своих перспектив: по его словам, сейчас идёт согласование его новой должности. Он сказал, что продолжает с интересом следить за подготовкой к городскому юбилею и рад, что команда двигается в том направлении, которое было задано прежними разработчиками. Антон Клепиков пожелал команде «Пермь-300» и возглавившим её москвичам реализовать всё задуманное, а для этого глубже погрузиться в пермский контекст.

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