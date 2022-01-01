В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку самолёт, летевший в Сочи Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», который выполнял рейс Екатеринбург—Сочи. Об этом пишут СМИ. По данным изданий, посадка прошла штатно. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в 08 час. 08 мин. 6 сентября командир воздушного судна А-320, следующего рейсом SVR305 по маршруту Екатеринбург—Сочи, после взлёта сообщил о технической неисправности шасси. Было принято решение выработать топливо и вернуться в Кольцово. На борту находилось 162 пассажира, из них 6 несовершеннолетних и 6 членов экипажа. Опасный груз отсутствовал.

Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.









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